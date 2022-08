Covid | il bollettino | 24 394 nuovi casi | 88 morti Tasso di positività al 14 | 8%

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 20 agosto 2022) In calo intensive (-4) e ricoveri (-254). Nuova circolare del Ministero della Salute: "Professori No vax possono tornare in aula". Niente Dad in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi e nessun obbligo di vaccino per i docenti. Dall'ultimo report dell'Iss emerge che nel mese di luglio gli ingressi in terapia intensiva sono stati quattro volte superiori tra i non vaccinati, rispetto a coloro che hanno somministrato la dose booster