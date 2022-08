Covid | il bollettino | 24 394 nuovi casi | 88 morti Tasso di positività al 14 | 8%

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 20 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore eseguiti 164.804 tamponi. In calo intensive (-4) e ricoveri (-254). La regione con il maggior numero diper il quarto giorno consecutivo è il Veneto con 3.035 infezioni. Dal Meeting di Rimini il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: "Nessun cambiamento delle norme su isolamento in vista delle elezioni. Intanto, dal ministero dell'Istruzione arriva una circolare sulla scuola: nessun obbligo di vaccino per i professori: anche i docenti no-vax potranno tornare in classe