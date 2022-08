Covid, 2.799 casi in Lombardia e 24 decessi: a Bergamo 284 nuovi casi (Di sabato 20 agosto 2022) Il Ministero della salute e Regione Lombardia rendono noto il bollettino quotidiano dei casi Covid. Con 21.665 tamponi effettuati è di 2.799 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nella giornata di sabato 20 agosto, con un tasso di positività che scende al 12,9% (venerdì era al 14%). Il numero dei ricoverati è stabile nelle terapie intensive (21, come venerdì) e scende nei reparti (-46, 799). Sono 24 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.060. CONTAGI PER PROVINCIA Milano 696Bergamo 284 Brescia 424 Como 167 Cremona 153 Lecco 70 Lodi 88 Mantova 158 Monza e Brianza 219 Pavia 187 Sondrio 81 Varese 197. Leggi su bergamonews (Di sabato 20 agosto 2022) Il Ministero della salute e Regionerendono noto il bollettino quotidiano dei. Con 21.665 tamponi effettuati è di 2.799 il numero dipositivi alregistrati innella giornata di sabato 20 agosto, con un tasso di positività che scende al 12,9% (venerdì era al 14%). Il numero dei ricoverati è stabile nelle terapie intensive (21, come venerdì) e scende nei reparti (-46, 799). Sono 24 iche portano il totale da inizio pandemia a 42.060. CONTAGI PER PROVINCIA Milano 696284 Brescia 424 Como 167 Cremona 153 Lecco 70 Lodi 88 Mantova 158 Monza e Brianza 219 Pavia 187 Sondrio 81 Varese 197.

