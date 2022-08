Costa corre in casa di Di Maio, Patuanelli e Bilotti al Senato (Di sabato 20 agosto 2022) di Davide Gatto Passano gli anni, cambiano le leggi elettorali, ma come di consueto il portale del Movimento 5 stelle “spara” i suoi candidati e, come sempre, sorprende tutti. Da oggi sono noti i listini plurinominali, capolista compresi. Come è già noto, anche in conseguenza della votazione del sedici agosto, i posti di capolista sono monopolizzati dai “proposti dal presidente”, un listino di nomi bloccato di fiducia del presidente Conte. Infatti Per quanto riguarda il Senato a Napoli verrà candidata Mariolina Castellone, mentre a Salerno, insieme ad Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, l’ex ministro Stefano Patuanelli. Dietro Patuanelli, candidato anche nel Lazio e nel Friuli Venezia Giulia, la deputata Giffonese uscente avvocato Anna Bilotti, che spera che la pluricandidatura del Ministro possa favorirla per la ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 20 agosto 2022) di Davide Gatto Passano gli anni, cambiano le leggi elettorali, ma come di consueto il portale del Movimento 5 stelle “spara” i suoi candidati e, come sempre, sorprende tutti. Da oggi sono noti i listini plurinominali, capolista compresi. Come è già noto, anche in conseguenza della votazione del sedici agosto, i posti di capolista sono monopolizzati dai “proposti dal presidente”, un listino di nomi bloccato di fiducia del presidente Conte. Infatti Per quanto riguarda ila Napoli verrà candidata Mariolina Castellone, mentre a Salerno, insieme ad Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, l’ex ministro Stefano. Dietro, candidato anche nel Lazio e nel Friuli Venezia Giulia, la deputata Giffonese uscente avvocato Anna, che spera che la pluricandidatura del Ministro possa favorirla per la ...

pavafrav : RT @Virus1979C: Il M5s pubblica le liste: Conte si presenta in 4 Regioni. Scarpinato corre in Calabria-Sicilia, De Raho per l’Emilia. Costa… - Monna_Prof : RT @Virus1979C: Il M5s pubblica le liste: Conte si presenta in 4 Regioni. Scarpinato corre in Calabria-Sicilia, De Raho per l’Emilia. Costa… - arcocielo : RT @Virus1979C: Il M5s pubblica le liste: Conte si presenta in 4 Regioni. Scarpinato corre in Calabria-Sicilia, De Raho per l’Emilia. Costa… - Cosi49Cosimo : RT @Virus1979C: Il M5s pubblica le liste: Conte si presenta in 4 Regioni. Scarpinato corre in Calabria-Sicilia, De Raho per l’Emilia. Costa… - francescomila18 : RT @Virus1979C: Il M5s pubblica le liste: Conte si presenta in 4 Regioni. Scarpinato corre in Calabria-Sicilia, De Raho per l’Emilia. Costa… -