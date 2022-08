Cosa vuol dire «politicamente corretto»? Il passato non va demolito, ma coltivato (Di sabato 20 agosto 2022) Sono state abbattute le statue di Cristoforo Colombo e Jefferson. Sono finiti sotto accusa Omero, Dante e Shakespeare. Ma la battaglia per i diritti non può portare a demolire la storia Leggi su corriere (Di sabato 20 agosto 2022) Sono state abbattute le statue di Cristoforo Colombo e Jefferson. Sono finiti sotto accusa Omero, Dante e Shakespeare. Ma la battaglia per i diritti non può portare a demolire la storia

