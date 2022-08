Cosa ha lasciato NXT UK, prima di NXT Europe (Di sabato 20 agosto 2022) Chi segue questo sito da tempo, sa bene come abbia preso “male” la nascita di NXT UK. Perché da un lato ha dato una forte opportunità di visibilità a tantissimi atleti (e non solo), ma dall’altro ha depredato, svuotato e infine mandato al macero un intero panorama britannico che, al tempo, era in continua e costante ascesa, anche a discapito della WWE stessa nel proprio territorio. Alla fine il progetto non ha mai attecchito. La sua chiusura non certifica un fallimento, ma semplicemente la prospettiva sbagliata da cui è partito. La nascita di NXT Europe doveva essere sin da subito il piano originario, coinvolgendo maggiormente non solo atleti da più paesi ma anche dando spazio a veri e propri tour, permettendo ai fan di tutta Europa di poter godere di uno show di alta qualità col cappello WWE. Sarebbe stato bello, ad esempio, veder lottare in questi spettacoli ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 20 agosto 2022) Chi segue questo sito da tempo, sa bene come abbia preso “male” la nascita di NXT UK. Perché da un lato ha dato una forte opportunità di visibilità a tantissimi atleti (e non solo), ma dall’altro ha depredato, svuotato e infine mandato al macero un intero panorama britannico che, al tempo, era in continua e costante ascesa, anche a discapito della WWE stessa nel proprio territorio. Alla fine il progetto non ha mai attecchito. La sua chiusura non certifica un fallimento, ma semplicemente la prospettiva sbagliata da cui è partito. La nascita di NXTdoveva essere sin da subito il piano originario, coinvolgendo maggiormente non solo atleti da più paesi ma anche dando spazio a veri e propri tour, permettendo ai fan di tutta Europa di poter godere di uno show di alta qualità col cappello WWE. Sarebbe stato bello, ad esempio, veder lottare in questi spettacoli ...

