Corriere dello Sport – Napoli, Keylor Navas si avvicina: non convocato dal Psg (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-20 18:08:16 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Keylor Navas non prenderà parte al big match tra Psg e Lille, il titolare sarà quindi l’ex Milan Donnarumma. Il portiere costaricano ha accusato un problema alla schiena e perciò è stato costretto a dare forfait. Questa la nota ufficiale del club francese campione in carica: “Keylor Navas è uscito dagli allenamenti oggi con un mal di schiena. Rimarrà in cura presso il Training Center e in 48 ore verrà fatto un nuovo punto della situazione”. Napoli, l’eslusione di Navas potrebbe essere un indizio Keylor Navas è il grande obiettivo del Napoli per la porta azzurra e le trattative fra i due club continuano ormai da giorni anche per il ... Leggi su justcalcio (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-20 18:08:16 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:non prenderà parte al big match tra Psg e Lille, il titolare sarà quindi l’ex Milan Donnarumma. Il portiere costaricano ha accusato un problema alla schiena e perciò è stato costretto a dare forfait. Questa la nota ufficiale del club francese campione in carica: “è uscito dagli allenamenti oggi con un mal di schiena. Rimarrà in cura presso il Training Center e in 48 ore verrà fatto un nuovo punto della situazione”., l’eslusione dipotrebbe essere un indizioè il grande obiettivo delper la porta azzurra e le trattative fra i due club continuano ormai da giorni anche per il ...

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??#Inter, tre sì ??#Bari-#Palermo, è una festa da Serie A ??… - CandiagoSilvano : @riotta @GiorgiaMeloni @EnricoLetta @Corriere @lucfontana Poi a #inonda dicono che i giornali non sono responsabili… - BettinaPiccardo : il corriere dello sport sta facendo una brutta fine ma non se ne rendono mica conto??????poveracci... - Vivo_e_vegeto : Balice solo sul Corriere dello Sport poteva scrivere... - flesh0e : @alexiasslazio Calcolando che poi se non fosse per la coppetta dei settimini, quell'altri so arrivati dietro con l'… -