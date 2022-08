Conferenza stampa Gasperini: «Bello sfidare subito il Milan. Malinovskyi? Giusto cercare un giocatore adatto» (Di sabato 20 agosto 2022) L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato la partita contro il Milan di domani: le dichiarazioni in Conferenza stampa SFIDA DEL DIAVOLO – «È Bello che ci sia subito questa partita con il Milan, la forza della squadra poi la conosciamo, può essere un’occasione per tutti» Malinovskyi – «E’ stato straordinario con noi, poi negli anni c’è sempre stato Ilicic, non abbiamo mai pensato a trovare giocatore con quelle caratteristiche. È stato bravissimo ad adattarsi, ha fatto delle cose molto buone. Ma è Giusto che l’Atalanta segua un giocatore che faccia più di 6 gol. Si è adattato molto bene, ma è Giusto che in sede di mercato si cerchino delle caratteristiche ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) L’allenatore dell’Atalanta Gian Pieroha presentato la partita contro ildi domani: le dichiarazioni inSFIDA DEL DIAVOLO – «Èche ci siaquesta partita con il, la forza della squadra poi la conosciamo, può essere un’occasione per tutti»– «E’ stato straordinario con noi, poi negli anni c’è sempre stato Ilicic, non abbiamo mai pensato a trovarecon quelle caratteristiche. È stato bravissimo ad adattarsi, ha fatto delle cose molto buone. Ma èche l’Atalanta segua unche faccia più di 6 gol. Si è adattato molto bene, ma èche in sede di mercato si cerchino delle caratteristiche ...

