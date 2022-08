Conferenza stampa di Spalletti (LIVE) (Di sabato 20 agosto 2022) La Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Monza e soprattutto dopo gli ultimi colpi di calciomercato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 agosto 2022) Ladi Lucianoalla vigilia di Napoli-Monza e soprattutto dopo gli ultimi colpi di calciomercato. L'articolo ilNapolista.

juventusfc : La conferenza stampa di presentazione di Filip Kostic, inizialmente prevista per le 14:30 di oggi, si terrà alle or… - juventusfc : Filip era già pronto a vestire bianconero ?????? Le parole di Filip Kostic nella sua prima conferenza stampa ?? - juventusfc : @JuventusTV Inizia la conferenza stampa di Filip Kostic ???? ?? Kostic: «Sono molto felice di essere qui. Il momento c… - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaMilan ?? Coach Gasperini’s press conferenc… - itselee8 : Mi spiace che #Malinovskyi lasci l’Atalanta ma, in tutta sincerità, sono d’accordo con quanto detto da Gasp in conf… -