Conferenza Spalletti, le parole del tecnico alla vigilia di Napoli-Monza (Di sabato 20 agosto 2022) Conferenza Spalletti: “Stupiti solo chi non si aspettava acquisti, ma andati via tanti! 433 o 4231? Entrambi! “ Conferenza Spalletti, il tecnico commenta i nuovi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 20 agosto 2022): “Stupiti solo chi non si aspettava acquisti, ma andati via tanti! 433 o 4231? Entrambi! “, ilcommenta i nuovi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

antidisfattista : RT @DiMarzio: #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Spalletti in conferenza stampa - GoalItalia : ?? 'Lavoriamo per diventare una squadra forte' ?? 'Colpito da Ndombele, Raspadori può darci cose diverse, Simeone s… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Spalletti in conferenza stampa - fantapazzcom : Spalletti??: Ndombele un grande biglietto da visita. Simeone, a Raspadori. La conferenza - LMPaglia : @PolliceAzzurro In conferenza stampa Spalletti ha appena detto 'Abbiamo la stessa squadra dell'anno scorso, ma come… -