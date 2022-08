Concorso dirigente scolastico, verifica lingua inglese: come viene effettuata? Che succede in caso di valutazione negativa? (Di sabato 20 agosto 2022) I partecipanti al Concorso per dirigente scolastico, per rientrare nel novero dei vincitori e quindi in graduatoria di merito, sosterranno un'eventuale prova preselettiva, una prova scritta e una orale, ai cui punteggi (escluso quello dell'eventuale preselettiva) si aggiunge quello della valutazione dei titoli. Si deve sostenere una prova di inglese? In caso di valutazione negativa, quali sono le conseguenze? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 agosto 2022) I partecipanti alper, per rientrare nel novero dei vincitori e quindi in graduatoria di merito, sosterranno un'eventuale prova preselettiva, una prova scritta e una orale, ai cui punteggi (escluso quello dell'eventuale preselettiva) si aggiunge quello delladei titoli. Si deve sostenere una prova di? Indi, quali sono le conseguenze? L'articolo .

orizzontescuola : Concorso dirigente scolastico, verifica lingua inglese: come viene effettuata? Che succede in caso di valutazione n… - LucaStanisci : @amagnx E tanto che se ne fotte, il concorso da dirigente scolastico l’ha superato … malgrado tutto! - posizioniapert : Azienda Zero ha appena pubblicato un Bando di Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 55 Dirigenti Medic… - ProDocente : Concorso dirigente scolastico, la laurea è requisito di accesso. Vale diploma di didattica della musica? - tuttoway : RT @orizzontescuola: Concorso dirigente scolastico, serve laurea completa. Diploma e servizio conservatori di musica: sono validi? https://… -