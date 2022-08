Colpo di scena Casemiro, tifosi increduli: spunta la Juventus (Di sabato 20 agosto 2022) Casemiro si appresta a lasciare il Real Madrid: per lui si è fatta avanti a sorpresa la Juventus. Ecco cosa è avvenuto nelle ultime ore. La trattativa riguardante Memphis Depay, salvo sorprese, dovrebbe sbloccarsi nella giornata odierna. Al Barcellona, in particolare, andranno due milioni mentre all’olandese è stato garantito un contratto biennale (con opzione per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 agosto 2022)si appresta a lasciare il Real Madrid: per lui si è fatta avanti a sorpresa la. Ecco cosa è avvenuto nelle ultime ore. La trattativa riguardante Memphis Depay, salvo sorprese, dovrebbe sbloccarsi nella giornata odierna. Al Barcellona, in particolare, andranno due milioni mentre all’olandese è stato garantito un contratto biennale (con opzione per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaQuez : Colpo di scena, poco prima del fischio finale fissato per le ore 16, sulla bacheca del Viminale compare il simbolo… - NicolaPorro : ?? Colpo di scena: per #Repubblica, #Meloni non è più fascista né neofascista. Però la accusano di qualcosa che a si… - CosettaGiordano : RT @DocAlNord: Colpo di scena: “ero sposato, non te l’ho detto perché sono cose private” Ok ?? - profluigimarino : RT @DocAlNord: Colpo di scena: “ero sposato, non te l’ho detto perché sono cose private” Ok ?? - DR3CL16 : RT @DocAlNord: Colpo di scena: “ero sposato, non te l’ho detto perché sono cose private” Ok ?? -