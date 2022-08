Colloqui commerciali Taiwan-Usa, furia Cina (Di sabato 20 agosto 2022) Taiwan e Usa continuano a far “arrabbiare” la Cina che si oppone con forza ai Colloqui commerciali tra Stati Uniti e Taiwan, assicurando che adotterà “tutte le misure necessarie per salvaguardare con decisione sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo”. E’ questa la posizione espressa dalla portavoce del ministero del Commercio Shu Jueting, nel corso del briefing settimanale, in merito al “consenso sul mandato negoziale” raggiunto nelle scorse ore da Washington e Taipei in vista di un accordo nell’ambito dell”‘Iniziativa Usa-Taiwan sul commercio del XXI Secolo” annunciata a giugno. L’intesa, se raggiunta, non sarà un accordo di libero scambio su cui invece puntava l’isola. I negoziati approfondiranno le relazioni commerciali e di investimento ... Leggi su quifinanza (Di sabato 20 agosto 2022)e Usa continuano a far “arrabbiare” lache si oppone con forza aitra Stati Uniti e, assicurando che adotterà “tutte le misure necessarie per salvaguardare con decisione sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo”. E’ questa la posizione espressa dalla portavoce del ministero del Commercio Shu Jueting, nel corso del briefing settimanale, in merito al “consenso sul mandato negoziale” raggiunto nelle scorse ore da Washington e Taipei in vista di un accordo nell’ambito dell”‘Iniziativa Usa-sul commercio del XXI Secolo” annunciata a giugno. L’intesa, se raggiunta, non sarà un accordo di libero scambio su cui invece puntava l’isola. I negoziati approfondiranno le relazionie di investimento ...

