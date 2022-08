Collegi | la resa di Forza Italia Pierro candidato al Sud

(Di sabato 20 agosto 2022) di Arturo Calabrese A pochi giorni per la presentazione delle candidature neimaggioritari e proporzionali, iniziano ad uscire i primi nomi. A ufficializzare il proprio impegno è l’attuale consigliere in Regione Campania Attilio. Sarànell’uninominale Eboli – Cilento: «Con grande soddisfazione e gratitudine per ogni singolo iscritto e simpatizzante della Lega – dice – vi annuncio che oggi pomeriggio (ieri per chi legge, ndr) ho sottoscritto la candidatura all’uninominale per la Camera dei Deputati nelo che va da Eboli a Sapri. È il risultato dell’impegno di tutti, è il risultato della nostra terra. Un caloroso grazie a Matteo Salvini – conclude – che ha dato merito al nostro lavoro, adesso vinciamo insieme!». Alla Lega dunque va ilo cilentano e questo apre la ...

