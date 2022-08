Clima impazzito, e' boom di eventi estremi in Italia (Di sabato 20 agosto 2022) L'Italia e' sempre piu' travolta da eventi Climatici estremi: da gennaio a luglio scorsi ne sono stati registrati 132, il numero piu' alto della media annua dell'ultimo decennio. E il riscaldamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) L'e' sempre piu' travolta datici: da gennaio a luglio scorsi ne sono stati registrati 132, il numero piu' alto della media annua dell'ultimo decennio. E il riscaldamento ...

EleonoraEvi : Ideologia? Ancora con questa accusa? Ma è ideologia quello che è successo oggi in Veneto, Toscana, Emilia Romagna?… - Natasha12834 : RT @francofontana43: Il clima è impazzito, e in Italia aumentano gli eventi estremi Legambiente aggiorna la mappa del rischio @ilmanifesto… - Nat_Casatelli : RT @francofontana43: Il clima è impazzito, e in Italia aumentano gli eventi estremi Legambiente aggiorna la mappa del rischio @ilmanifesto… - AdornatoAntonio : RT @francofontana43: Il clima è impazzito, e in Italia aumentano gli eventi estremi Legambiente aggiorna la mappa del rischio @ilmanifesto… - BCarazzolo : RT @francofontana43: Il clima è impazzito, e in Italia aumentano gli eventi estremi Legambiente aggiorna la mappa del rischio @ilmanifesto… -