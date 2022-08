Clarissa Selassiè, grandi novità: “Cosa accadrà il prossimo autunno” (Di sabato 20 agosto 2022) La più piccola delle sorelle Selassiè si prepara per i tanti nuovi impegni: le parole su Instagram della giovane Clarissa Si avvicina la nuova stagione televisiva e Clarissa Selassiè è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluta. Dopo l’avventura più che positiva al GF Vip la principessa, che si era candidata per un ruolo da opinionista nel programma condotto da Alfonso Signorini, scalda i motori in vista dei nuovi impegni, che come ha spiegato a più riprese sui social saranno diversi. Nelle ultime ore la sorella di Jessica e Lulù è tornata ad interagire con i propri follower, rivelando ancora una volta come i prossimi mesi per lei saranno di grande importanza dal punto di vista professionali e soprattutto ricchi di grandi appuntamenti: “L’estate sta finendo e noi ci stiamo preparando a un ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 agosto 2022) La più piccola delle sorellesi prepara per i tanti nuovi impegni: le parole su Instagram della giovaneSi avvicina la nuova stagione televisiva eè pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluta. Dopo l’avventura più che positiva al GF Vip la principessa, che si era candidata per un ruolo da opinionista nel programma condotto da Alfonso Signorini, scalda i motori in vista dei nuovi impegni, che come ha spiegato a più riprese sui social saranno diversi. Nelle ultime ore la sorella di Jessica e Lulù è tornata ad interagire con i propri follower, rivelando ancora una volta come i prossimi mesi per lei saranno di grande importanza dal punto di vista professionali e soprattutto ricchi diappuntamenti: “L’estate sta finendo e noi ci stiamo preparando a un ...

queen_adnknesh : RT @FiengoGiulia: Ma quanto è cucciola Clarissa ..?? Veramente quando entri nel mondo delle Selassié non ne esci più.. Ti catturano proprio… - Giusy178137351 : RT @FiengoGiulia: Ma quanto è cucciola Clarissa ..?? Veramente quando entri nel mondo delle Selassié non ne esci più.. Ti catturano proprio… - MariaRo22608536 : RT @AZZURRAROLF58: #fairylu @lulu_selassie Bongiorno sei proprio come ti descrive l'articolo dolcina e sensibile tvb????????????????? https://t.c… - miri0792 : RT @blogtivvu: Lulù Selassiè, parole di stima per Jessica e Clarissa: “Sono così fortunata ad averle…” - annacrisante2 : RT @FiengoGiulia: Ma quanto è cucciola Clarissa ..?? Veramente quando entri nel mondo delle Selassié non ne esci più.. Ti catturano proprio… -

Lulù Selassiè, parole di stima per Jessica e Clarissa: "Sono così fortunata ad averle" ...del Grande Fratello Vip ha parlato del suo legame con le sorelle Jessica e Clarissa ed ha svelato di non vedere l'ora di poter fare ascoltare il suo primo singolo di prossima uscita. Lulù Selassiè a ... Lulù Selassié, colpo di scena per l'ex gieffina: nessuno se l'aspettava Clarissa è stata eliminata per prima, Jessica ha trionfato e Lulù invece è arrivata ad un passo dalla finalissima, perdendo nel confronto con Davide Silvestri. Fu un colpo di scena inaspettato. Grazie ... ...del Grande Fratello Vip ha parlato del suo legame con le sorelle Jessica eed ha svelato di non vedere l'ora di poter fare ascoltare il suo primo singolo di prossima uscita. Lulùa ...è stata eliminata per prima, Jessica ha trionfato e Lulù invece è arrivata ad un passo dalla finalissima, perdendo nel confronto con Davide Silvestri. Fu un colpo di scena inaspettato. Grazie ...