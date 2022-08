Ciclismo | Robbie McEwen | “Penso che Jai Hindley possa vincere la Vuelta”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022)ha espresso la propria opinione alla stampa in merito alle possibilità di Jaiallaa España, competizione che ieri si è aperta in Olanda tra le strade di Utrecht con un’interessante cronometro a squadre che ha premiato la Jumbo-Visma. L’ex velocista ha riportato ai media come riporta ‘Cyclinguptodate.com’: “davvero chefarcela. Sono convinto che non sia impossibile corre al meglio due grandi giri nel corso della stessa stagione in questo 2022. Nel Giro d’Italia c’è stata tanta azione, ma non come al Tour”. Il 50enne australiano ha continuato dicendo: “Jai dovrà comportarsi probabilmente come ha fatto in Italia prendendo la maglia di leader nelle ultime tappe. Sarebbe sciocco provare a distruggere squadre di primo profilo ...