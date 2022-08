Ciclismo | i convocati per l’Italia ai Mondiali Juniores su pista di Tel Aviv

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) Sono stati ufficializzati nella giornata odierna gli italiani che parteciperanno dal 23 al 27 agosto al Campionato del Mondo, manifestazione che si svolgerà presso il Sylvan Adams National Velodrome di Jaffa di Tel(Israele). I tecnici Marco Villa e Dino Salvoldi hanno rilasciato i nomi di 22 atleti, molti presenti anche agli Europei che si sono tenuti recentemente in Portogallo in quel di Anadia. Luca Giaimi, Federica Venturelli e Mattia Predomo si preparano quindi per una nuova sfida insieme a Dario igor Belletta, campione italiana su strada e vincitore della medaglia d’oro nel 2021 in Egitto nella specialità dell’Eliminazione. L’appuntamento con iper quanto riguarda ilsuè per giovedì 23. Il programma sarà più ...