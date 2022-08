"Ci dispiace, è morta". Ma nella bara c'è la vicina di letto, con i vestiti della madre (Di sabato 20 agosto 2022) Uno scambio di identità e, per errore, è stata dichiarata morta la persona sbagliata. È accaduto in una Rsa di Torrazza Piemonte (in provincia di Torino), dove ora è aperta un'indagine interna. Domenica scorsa ad una... Leggi su europa.today (Di sabato 20 agosto 2022) Uno scambio di identità e, per errore, è stata dichiaratala persona sbagliata. È accaduto in una Rsa di Torrazza Piemonte (in provincia di Torino), dove ora è aperta un'indagine interna. Domenica scorsa ad una...

nzlmtt : Una grave perdita per l'industria musicale italiana ah mi dispiace molto che sia morta cavoli - MartyHS28 : -è in questa situazione, quando si vede chiaramente che in ogni foto che gli fanno ha la faccia morta. E mi dispiac… - yn97i : no raga ma sulli è morta io non lo sapevo oddio mi dispiace un sacco non l’ho mai seguita però l’ho sempre vista n… - arch_ts : @AnnaRaisa8 Sai che mi dispiace di non ricordare questa signora morta cosi ferocemente. - petitpaul54 : @francistheleg @BlackOutTotale Mi dispiace x l'essere umano, ma la figura faceva schifo che sia morta un'enorme so… -