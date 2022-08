Chelsea Aubameyang, pronti 25 milioni per l’attaccante del Barcellona (Di sabato 20 agosto 2022) Il Chelsea è alla ricerca di un attaccante dopo aver perso Lukaku e Werner nel mercato estivo, vicino l’accordo per Aubameyang Il Chelsea è alla ricerca di un attaccante dopo aver perso Lukaku e Werner nel mercato estivo, vicino l’accordo per Aubameyang. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro. l’attaccante sarebbe chiuso al Barcellona dall’arrivo di Lewandowski e tornare in Premier League sarebbe una soluzione gradita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Ilè alla ricerca di un attaccante dopo aver perso Lukaku e Werner nel mercato estivo, vicino l’accordo perIlè alla ricerca di un attaccante dopo aver perso Lukaku e Werner nel mercato estivo, vicino l’accordo per. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 25di euro.sarebbe chiuso aldall’arrivo di Lewandowski e tornare in Premier League sarebbe una soluzione gradita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

