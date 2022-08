Che bella la prima Inter di San Siro: Lukaku ispira Lautaro, tris show allo Spezia (Di sabato 20 agosto 2022) Eccoli, finalmente, pronti a duettare felicemente. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku splendono e partoriscono il primo gol in accoppiata da quando il belga è tornato. Una sua sponda offre al Toro la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022) Eccoli, finalmente, pronti a duettare felicemente.Martinez e Romelusplendono e partoriscono il primo gol in accoppiata da quando il belga è tornato. Una sua sponda offre al Toro la ...

AngeloSantoro : Ho il sospetto che Sanna Marin rappresenti tutto ciò che gli uomini (e purtroppo non solo gli uomini) temono: una d… - ItaliaViva : Abbiamo una squadra tosta, un sacco di bella gente che fa politica per passione e sono sicuro che anche in #Toscana… - AnnaAscani : Che bella la riflessione di Massimo Recalcati su Sanna Marin, la premier finlandese. Le donne, i giovani, la Politi… - ReoElena : RT @SimonVenturini: #ZELARINO • Bella la pista ciclopedonale sul #Dese! Un percorso immerso nella #natura che parte da Zelarino e arriva f… - BerardiRoberta1 : Che bella serata ?? grande inter???? -