(Di sabato 20 agosto 2022) Nel 2018Flair si è ritrovata a combattere controRousey in quel di Survivor Series. Ilsi era concluso con una squalifica dopo che la Flair aveva colpito l’avversaria con un oggetto contundente. Presente nel podcast di, la ragazza ha voluto dare il proprio pensiero su quel. Le parole diFlair “Credo tre cose: non avevamo una costruzione, non avevamo unae sì, lei era l’avversaria con cui avrei voluto lottare. E credimi, stavo per perdere il mio spot a Wrestlemania quando ho detto che sognavo di combattere contro di lei. Lei è una grandissima atleta, ma credo dovesse guadagnarsi lo spot in WWE. Così l’attaccai. Volevo dirle: fai uscire la vera te stessa, fai vedere chi sei”.

Zona_Wrestling : Charlotte da Steve Austin: “Nel mio match con Ronda non c’era nessuna storia dietro” -

Dunkest

...e aver resosemi - senile, per poi metterlo in disparte per Che, Aidan potrebbe essere in grado di dare allo show la classica scintilla di Sex and the City . Articoli più lettidi ...Stroud (Homeland) avrà l'incarico di showrunner, sostituendo Kerry Ehrin. Tra i nuovi ... La febbre, la recensione La seconda stagione si era conclusa con la morte di Mitch Kessler (... La disastrosa estate degli Charlotte Hornets WWE Superstar Charlotte Flair said Friday that the awkward ... Peacock's Broken Skull Sessions with WWE Hall of Famer "Stone Cold" Steve Austin (h/t Subhojeet Mukherjee of Ringside News), Flair ...Nel 2018 Charlotte Flair si è ritrovata a combattere contro Ronda Rousey in quel di Survivor Series. Il match si era concluso con una squalifica dopo che la Flair aveva colpito l’avversaria con un ...