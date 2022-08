Chanel Totti | figlia esemplare | “senso unico” verso la mamma | dissapori in famiglia

CronacaSocial : Separazione Francesco Totti-Ilary Blasi, Chanel Totti rompe il silenzio e pubblica un video su Tik Tok: ecco tutti… - BITCHYFit : Chanel Totti lancia frecciatine: i messaggi social - ParliamoDiNews : Totti-Blasi, la figlia Chanel sbotta sui social: «Non c'è cosa più bella dell'indifferenza» | Vanity Fair… - glucosata : Totti-Blasi, la figlia Chanel sbotta sui social: «Non c'è cosa più bella dell'indifferenza» - Joyofli79316250 : RT @VanityFairIt: La secondogenita di casa Totti ha pubblicato un video su TikTok corredato da un commento con cui sembra voler difendere i… -

è molto attiva su TikTok e in un video molti fan hanno notato un messaggio che sembra riferito ai suoi genitori.è molto attiva su TikTok e in un video molti fan hanno notato ...Al momento, coi fratelli Cristian e Isabel, è in vacanza con papà Francesco a Sabaudia . ... qualche settimana a Sabaudia ( dove poi le ha dato il cambio), qualche giorno sulle Dolomiti ...La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai giunta al capolinea ma le indiscrezioni sulla presunta fiamma del Capitano Noemi Bocchi e sui loro incontri segreti non ...Totti e Ilary, la polemica è durissima: il messaggio sconvolge. Continua a tenere banco la rottura tra l'ex fuoriclasse e la conduttrice tv ...