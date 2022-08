Centrodestra, il sondaggio-bomba: ecco come cambiano gli equilibri. E il Pd... (Di sabato 20 agosto 2022) Secondo l'ultima rilevazione di Noto Sondaggi, effettuata i 17 agosto e riportata sul Corriere della Sera, la caduta del governo Draghi ha fatto bene a chi è stato più oppositivo, ovvero a Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni infatti è dato tra il 24 e il 25 per cento, un paio di punti in più, e il Movimento di Conte è salito al 12-13 per cento. "Gli elettori di sinistra, compresi quelli del Pd, che non si riconoscono nell'Agenda Draghi si spostano sui 5 Stelle", spiega Antonio Noto al Corriere. "A Fratelli d'Italia viene riconosciuta la coerenza nell'opposizione a Draghi, a differenza delle altre due forze della coalizione (Lega e Forza Italia) che il governo lo hanno sostenuto fino a metà luglio". La Lega di Salvini, secondo il sondaggista, "avrebbe perso ancora qualcosa e si attesterebbe tra il 12 e il 13 per cento", mentre Forza Italia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Secondo l'ultima rilevazione di Noto Sondaggi, effettuata i 17 agosto e riportata sul Corriere della Sera, la caduta del governo Draghi ha fatto bene a chi è stato più oppositivo, ovvero a Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni infatti è dato tra il 24 e il 25 per cento, un paio di punti in più, e il Movimento di Conte è salito al 12-13 per cento. "Gli elettori di sinistra, compresi quelli del Pd, che non si riconoscono nell'Agenda Draghi si spostano sui 5 Stelle", spiega Antonio Noto al Corriere. "A Fratelli d'Italia viene riconosciuta la coerenza nell'opposizione a Draghi, a differenza delle altre due forze della coalizione (Lega e Forza Italia) che il governo lo hanno sostenuto fino a metà luglio". La Lega di Salvini, secondo il sondaggista, "avrebbe perso ancora qualcosa e si attesterebbe tra il 12 e il 13 per cento", mentre Forza Italia di ...

Giorgiolaporta : 22 punti di vantaggio per il #centrodestra in questo #sondaggio elaborato da #Youtrend per la nota tv sovranista… - andreabandelli1 : RT @Machiavelli_it: VOTA! Quali priorità per i prossimi parlamentari - 1564monica : RT @Libero_official: Il #sondaggio #Tecnè di #Controcorrente segnala un distacco di quasi 20 punti tra #centrodestra e #centrosinistra htt… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Il #sondaggio #Tecnè di #Controcorrente segnala un distacco di quasi 20 punti tra #centrodestra e #centrosinistra htt… - Iostoconlanato : @radionowher #iovototerzopolo Detto questo, il sondaggio è fatto da schifo. Ci sono 4 spazi, potevi mettere le 4… -