"C'è sempre una fidanzata...". Giuliano Ferrara, quello che pochi hanno notato nel video di Ruberti (Di sabato 20 agosto 2022) Il video rubato di Albino Ruberti, ex capo di gabinetto di Roberto Gualtieri a Roma, fa ancora parecchio discutere. Nel filmato choc lo si sente urlare e litigare con due persone: "Io li ammazzo. Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto. A me non me dicono 'io me te compro'. Se devono inginocchià davanti". Adesso a commentare la furiosa discussione avvenuta a Frosinone è Giuliano Ferrara, fondatore ed ex direttore de Il Foglio, il quotidiano che ha pubblicato il filmato: "Roma è anche la sua decadenza epigrammatica, parolacciara, emozionalmente disturbata. Che volete, non vedo scandalo vero nel minacciare di conseguenze apocalittiche, alzato il gomito, su una digestione magari lenta in Ciociaria, un commensale irriverente". Ferrara, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Ilrubato di Albino, ex capo di gabinetto di Roberto Gualtieri a Roma, fa ancora parecchio discutere. Nel filmato choc lo si sente urlare e litigare con due persone: "Io li ammazzo. Devono venire a chiede scusa perche michiesto. A me non me dicono 'io me te compro'. Se devono inginocchià davanti". Adesso a commentare la furiosa discussione avvenuta a Frosinone è, fondatore ed ex direttore de Il Foglio, il quotidiano che ha pubblicato il filmato: "Roma è anche la sua decadenza epigrammatica, parolacciara, emozionalmente disturbata. Che volete, non vedo scandalo vero nel minacciare di conseguenze apocalittiche, alzato il gomito, su una digestione magari lenta in Ciociaria, un commensale irriverente"., ...

