Caso Ruberti | Gualtieri perde il braccio destro Parte la caccia al successore

(Di sabato 20 agosto 2022) Una doccia fredda quella che si è abbattuta sul sindaco di Roma Capitale, Roberto, che si era appena preso qualche giorno di riposo. Neanche il tempo di indossare il costume da bagno che è arrivata la notizia del video choc che ha come protagonista il suo, Albino, capo di gabinetto con pieni poteri, quasi un «sindaco ombra», insieme all'amico Claudio Mancini. Una certezza per sindaco e giunta che si è andata sgretolando, quando da largo del Nazareno è arrivato il verdetto senza appello: «Dimissioni subito». Un lungo silenzio, quello del primo cittadino, interrotto con una nota in cui sgombera le ombre di un tam tam politico che alternava voci di accettazione e rigetto delle dimissioni del numero uno della macchina amministrativa di Roma Capitale. «Ringrazio Albino ...

ilfoglio_it : ?? Dopo il video svelato dal Foglio, il Pd chiede le dimissioni di Albino Ruberti, braccio destro del sindaco di Rom… - AndreaVenanzoni : Gualtieri si desta dal torpore, prende atto delle dimissioni di Ruberti e nomina suo sostituto un dirigente che il… - fattoquotidiano : Il capo di gabinetto Ruberti al ras De Angelis: “Scuse, o scrivo a tutti ciò che m’ha chiesto a cena”. Il caso poli… - Hattoriando : RT @repubblica: Il caso Ruberti scuote i dem. La Suburra del Pd romano: partito del potere per il potere - GicoAnco : @GiuseppeConteIT Per fare lotta alle mafie il M5S dovrebbe governare da solo, purtroppo ciò è impossibile. Il caso… -

Infine, nel febbraio scors, intorno asi accese un altro, di cui fu però comprimario suo malgrado, che vide invece protagonisti i suoi due figli, i quali, fermati in auto dai carabinieri,...La Repubblica Ilscuote il Pd . Roma, il capo di gabinetto del sindaco minaccia il fratello di un candidato: 'Dici: me te compro Ti ammazzo'. I due si dimettono: 'Lite per il calcio, la ...Albino Ruberti è una furia, sono vani i tentativi di sedare la sua furia. Con chi ce l’ha Con l’imprenditore Vladimiro De Angelis. Al fratello di quest’ultimo, Francesco, fuori dal locale, dice infat ...“Ognuno di noi in momenti di rabbia grida cose che non farebbe mai”. A parlare è Albino Ruberti, ex capo di Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in un’intervista su ‘Il Corriere della Sera ...