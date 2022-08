Caso Malinovskyi, Gasperini svela il futuro dell’ucraino in conferenza stampa (Di sabato 20 agosto 2022) Non potevano di certo mancare le domande legate alla situazione di Ruslan Malinovskyi nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara dell’Atalanta in vista del match di domani contro il Milan. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha avuto finalmente modo di dare la propria versione dei fatti. L’accusa mossa nei confronti del tecnico dei bergamaschi è di aver provocato la rottura tra il trequartista ucraino e il club che, altrimenti, avrebbe preferito mantenerlo in rosa. Nonostante i numerosi rumors di mercato, Malinovskyi era infatti pronto a rimanere alla Dea anche nella stagione appena iniziata. Gasperini, invece, ne avrebbe chiesto a sorpresa la cessione, con lo scopo di ringiovanire il proprio reparto offensivo. Gasperini Caso ... Leggi su rompipallone (Di sabato 20 agosto 2022) Non potevano di certo mancare le domande legate alla situazione di Ruslannel corso della consuetapre-gara dell’Atalanta in vista del match di domani contro il Milan. Il tecnico Gian Pieroha avuto finalmente modo di dare la propria versione dei fatti. L’accusa mossa nei confronti del tecnico dei bergamaschi è di aver provocato la rottura tra il trequartista ucraino e il club che, altrimenti, avrebbe preferito mantenerlo in rosa. Nonostante i numerosi rumors di mercato,era infatti pronto a rimanere alla Dea anche nella stagione appena iniziata., invece, ne avrebbe chiesto a sorpresa la cessione, con lo scopo di ringiovanire il proprio reparto offensivo....

