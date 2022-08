Casini (Lega Serie A): Dazn ha fornito le più ampie rassicurazioni sulla qualità del servizio (Di sabato 20 agosto 2022) Si è svolto venerdì pomeriggio a Roma un incontro tra la Sottosegretaria con DeLega allo Sport, Valentina Vezzali, e i vertici di Dazn, alla presenza di esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico, della Lega Serie A e dell’Agcom. Nel corso del tavolo tecnico la Lega Serie A, rappresentata dal Presidente Lorenzo Casini e, in colLegamento da remoto, dall’Amministratore DeLegato Luigi De Siervo, ha ribadito la necessità che Dazn si impegni a garantire i più elevati standard di qualità del servizio nella trasmissione delle gare della Serie A TIM, come tassativamente previsto nel contratto di Licenza, a tutela prima di tutto dei tifosi abbonati e anche dell’immagine ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 agosto 2022) Si è svolto venerdì pomeriggio a Roma un incontro tra la Sottosegretaria con Deallo Sport, Valentina Vezzali, e i vertici di, alla presenza di esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico, dellaA e dell’Agcom. Nel corso del tavolo tecnico laA, rappresentata dal Presidente Lorenzoe, in colmento da remoto, dall’Amministratore Deto Luigi De Siervo, ha ribadito la necessità chesi impegni a garantire i più elevati standard didelnella trasmissione delle gare dellaA TIM, come tassativamente previsto nel contratto di Licenza, a tutela prima di tutto dei tifosi abbonati e anche dell’immagine ...

