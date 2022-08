Casemiro saluta il Real | “Ho vissuto la storia più meravigliosa di sempre”

sportli26181512 : Il Real saluta Casemiro. Ufficiale il trasferimento al #ManchesterUnited: Il centrocampista brasiliano nella prossi… - Turez6 : @DiMarzio anticipo di Marzio ma non voglio rubargli il mestiere Casemiro saluta il Real e va allo united @AleBonan @fains @SkySport - LucaParry85 : Il Real saluta Casemiro - zazoomblog : Real Madrid Casemiro saluta. Ancelotti: «Ci ho parlato vuole una nuova sfida» - #Madrid #Casemiro #saluta.… - Eurosport_IT : Ancelotti saluta Casemiro ?? #Calciomercato | #Casemiro | #Ancelotti | #RealMadrid | #ManUnited -

" Siamo lieti di aver raggiunto un accordo di principio per il trasferimento di" si legge sul profilo ufficiale dei Red Devils. Mentre il club castigliano ha comunicato la cessione del ...Il centrocampista saluterà i Blancos Ancelotti ha confermato così l'addio di, diretto al Manchester United: L'ADDIO DEL CENTROCAMPISTA - "Ho parlato conquesta mattina, mi ha detto ...Il centrocampista brasiliano saluta definitivamente il Real Madrid e approda in quel di Manchester alla corte di Erik ten Hag.Il brasiliano ha deciso di passare ai Red Devils in Premier League, il tecnico del Real Madrid ha commentato la scelta del suo centrocampista: ecco cosa ha detto ...