Casemiro-Manchester United | accordo raggiunto con il Real Madrid

Leggi su 11contro11

(Di sabato 20 agosto 2022) Sfumato il colpo Adrien Rabiot, ilè riuscito a chiudere una grande operazione di mercato. L’esperto centrocampista brasiliano, infatti, vestirà la prestigiosa maglia dei Red Devils dopo 8 anni con il. Come dichiarato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, loverserà nelle classe delle Merengues circa 70 milioni di euro+12 di bonus per il cartellino del classe ’92. Conferme arrivano anche dal sito ufficiale del club inglese. “is delighted to announce that the club has reached agreement withfor the transfer of. The transfer is subject to the agreement of personal terms, UK visa requirements and a medical. ...