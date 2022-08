Casemiro allo United per 72 milioni più 13 di bonus. Guadagnerà 12,5 milioni netti per 4 anni (Di sabato 20 agosto 2022) A 85 milioni quello di Casemiro è il trasferimento dell’estate 2022, più di Lewandowski al Barcellona. Tanto pagherà il Manchester United al Real Madrid. Lo annuncia Josep Pedrerol vale a dire il signor Chiringuito la seguitissima emittente madrilena molto vicina a Florentino Perez. Come scrive Diario As: Secondo Josep Pedrerol, la vendita è stata concordata in 72 milioni di euro fissi e 13 milioni di bonus se vengono raggiunti determinati obiettivi. Il calciatore strappa il contratto della vita. Appena entrato nei suoi trent’anni, firmerà quattro anni, con un’opzione per il quinto, a quasi 25 milioni di euro lordi all’anno (che sono 12,5 netti). Il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 agosto 2022) A 85quello diè il trasferimento dell’estate 2022, più di Lewandowski al Barcellona. Tanto pagherà il Manchesteral Real Madrid. Lo annuncia Josep Pedrerol vale a dire il signor Chiringuito la seguitissima emittente madrilena molto vicina a Florentino Perez. Come scrive Diario As: Secondo Josep Pedrerol, la vendita è stata concordata in 72di euro fissi e 13dise vengono raggiunti determinati obiettivi. Il calciatore strappa il contratto della vita. Appena entrato nei suoi trent’, firmerà quattro, con un’opzione per il quinto, a quasi 25di euro lordi all’anno (che sono 12,5). Il ...

napolista : Casemiro allo United per 72 milioni più 13 di bonus. Guadagnerà 12,5 milioni netti per 4 anni Diario As: a trent’a… - ansacalciosport : Mercato: Inter non molla Skriniar, Belotti verso Roma. Nerazzurri respingono l'assalto del PSG. Casemiro allo Unite… - nik902012 : Scelta discutibile andare ora allo #united io sto con Carletto...#Casemiro - infoitsport : MERCATO - Il Chelseafa sul serio per Aubameyang. Napoli, ufficiale Ndombele. Inter, offerta per Acerbi. Ancelotti c… - infoitsport : As - Casemiro allo United, opportunità Fabian per il Real Madrid -