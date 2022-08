Carta stagnola sull’asse da stiro: lo stanno facendo tutti! Il trucchetto è incredibile (Di sabato 20 agosto 2022) Succede spesso di ricevere, durante una conversazione, consigli su come arrangiarsi con soluzioni fatte in casa quando si hanno problemi di salute o legati alla gestione della casa: sono i cosiddetti rimedi della nonna. Ad esempio, la Carta stagnola può essere usata per mille soluzioni. Non tutti lo sanno, ma i fogli d’alluminio sono perfetti per aiutarci anche mentre stiriamo. In particolare, dovremmo rivestire il nostro intero asse con un pezzo di Carta stagnola e aggiungere sopra la coperta o il lenzuolo su cui solitamente stiriamo. Vediamo nel dettaglio come fare e a cosa serve questo rimedio fatto in casa.



