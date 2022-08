Caro vita, 10 prodotti impossibili da acquistare: al riparo con 2 regole salva portafogli (Di sabato 20 agosto 2022) Caro vita e consumatori alla gogna. Prezzi esorbitanti ma la giusta strategia esiste, basta avere occhio e orecchio vigili. Il momento non è proprio buono per nessuna circostanza. I prezzi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 20 agosto 2022)e consumatori alla gogna. Prezzi esorbitanti ma la giusta strategia esiste, basta avere occhio e orecchio vigili. Il momento non è proprio buono per nessuna circostanza. I prezzi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

BlaySylvester : @Dissidente62 Il caro vita e una situzione mondiale,speriamo bene per autunno. Qui in Nord Europa, siamo sbalorditi… - cgiamestre : Caro vita, dal Governo Draghi 8,5 miliardi di aiuti per famiglie e imprese del Nordest - cortesi_teresa : RT @Fiodor1976: gli italiani che ieri si lamentavano del caro vita, delle tasse, del costo della benzina, del gas e della luce, stamattina… - Pasqual29471371 : @GiorgioSkn @RealEmisKilla Caro Giorgio lei supporta una che l'ultima cosa che vuole é far godere vita agli italian… - Stegosauro : @TgLa7 Stipendio più alto contro il caro vita determinato dal malgoverno di PD e soci! #ElezioniPolitiche2022 -