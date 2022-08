Caro Porro, liberateci dal femminismo delle “mogli di…” (Di sabato 20 agosto 2022) Caro Porro, rivolgo a lei una mia osservazione poiché reputo che sia tra i pochi giornalisti a cogliere e insistere su certe sfumature distorte del nostro panorama socio politico. Come ho scritto nell’oggetto del messaggio, ci mancava anche la rivolta femminista delle “mogli di…”. Ieri sera al tg ho colto un paio di rimostranze (moglie di Fratoianni, moglie di Franceschini), francamente non ho approfondito se ci fossero altre mogli di in coda, ma direi che il fatto che se nei sia parlato nei notiziari nazionali e con buona probabilità su ogni social a disposizione mi basta e avanza. “Noi non siamo le mogli di” asseriscono con veemenza su ogni piattaforma, siamo in politica da 10, 16, mille anni… benissimo, vero, sacrosanto. Sono ingegnere da venti ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 20 agosto 2022), rivolgo a lei una mia osservazione poiché reputo che sia tra i pochi giornalisti a cogliere e insistere su certe sfumature distorte del nostro panorama socio politico. Come ho scritto nell’oggetto del messaggio, ci mancava anche la rivolta femministadi…”. Ieri sera al tg ho colto un paio di rimostranze (e di Fratoianni,e di Franceschini), francamente non ho approfondito se ci fossero altredi in coda, ma direi che il fatto che se nei sia parlato nei notiziari nazionali e con buona probabilità su ogni social a disposizione mi basta e avanza. “Noi non siamo ledi” asseriscono con veemenza su ogni piattaforma, siamo in politica da 10, 16, mille anni… benissimo, vero, sacrosanto. Sono ingegnere da venti ...

