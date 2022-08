Caro energia, Anicav: “Situazione impossibile da sostenere” (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ assolutamente necessario un intervento a tutela delle imprese da questa pericolosa deriva che presenta una evidente componente speculativa, in special modo per quanto riguarda il Caro bollette. Bene il credito d’imposta, ma non è sufficiente. Pur consapevoli che questa sarebbe stata una campagna difficile non immaginavamo di arrivare a queste proporzioni. Le nostre produzioni si concentrano in 45/60 giorni e questi aumenti così repentini hanno un’influenza specifica non programmabile nella stagionalità breve che ci contraddistingue. Questa Situazione è impossibile da sostenere soprattutto se si considerano le evidenti difficoltà che avremo nel trasferire questi aumenti alla grande distribuzione”. E’ quanto scrive, in una nota, Giovanni De Angelis, Direttore Generale di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ assolutamente necessario un intervento a tutela delle imprese da questa pericolosa deriva che presenta una evidente componente speculativa, in special modo per quanto riguarda ilbollette. Bene il credito d’imposta, ma non è sufficiente. Pur consapevoli che questa sarebbe stata una campagna difficile non immaginavamo di arrivare a queste proporzioni. Le nostre produzioni si concentrano in 45/60 giorni e questi aumenti così repentini hanno un’influenza specifica non programmabile nella stagionalità breve che ci contraddistingue. Questadasoprattutto se si considerano le evidenti difficoltà che avremo nel trasferire questi aumenti alla grande distribuzione”. E’ quanto scrive, in una nota, Giovanni De Angelis, Direttore Generale di ...

