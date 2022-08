Canoa velocità, LAMPO DI GLORIA! Andrea Di Liberto e Manfredi Rizza campioni d’Europa nel K2 200 metri per 11 millesimi! (Di sabato 20 agosto 2022) Nell’ultima gara della sessione pomeridiana della seconda giornata degli Europei 2022 di Canoa velocità e paraCanoa, in programma nel corso degli European Championships 2022, a Monaco di Baviera, in Germania, l’Italia ha ottenuto la terza medaglia della rassegna. L’Italia completa il set di medaglie: dopo l’argento conquistato ieri da Nicolae Craciun e Daniele Santini nella specialità non olimpica del C2 1000 maschile, ed il bronzo arrivato oggi con Carlo Tacchini nella specialità olimpica del C1 1000 maschile, Manfredi Rizza ed Andrea Di Liberto centrano l’oro nella specialità non olimpica del K2 200 maschile. Gli azzurri vincono un arrivo serratissimo, con tre equipaggi in sedici millesimi: oro all’Italia in 31.662, argento ai polacchi Jakub Stepun e Bartosz ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Nell’ultima gara della sessione pomeridiana della seconda giornata degli Europei 2022 die para, in programma nel corso degli European Championships 2022, a Monaco di Baviera, in Germania, l’Italia ha ottenuto la terza medaglia della rassegna. L’Italia completa il set di medaglie: dopo l’argento conquistato ieri da Nicolae Craciun e Daniele Santini nella specialità non olimpica del C2 1000 maschile, ed il bronzo arrivato oggi con Carlo Tacchini nella specialità olimpica del C1 1000 maschile,edDicentrano l’oro nella specialità non olimpica del K2 200 maschile. Gli azzurri vincono un arrivo serratissimo, con tre equipaggi in sedici millesimi: oro all’Italia in 31.662, argento ai polacchi Jakub Stepun e Bartosz ...

