Canoa | Italia medaglia d’oro nel K2 200 maschile agli Europei di Monaco | trionfo della coppia Di Liberto-Rizza

Leggi su open.online

(Di sabato 20 agosto 2022) Primo oro per l’neglidivelocità in corso adi Baviera. Arriva nella prova di K2 200, grazie al tempo di 31?662 raggiunti dallaformata da Andrea Die Manfredi. Un podio raggiunto precedendo al fotofinish lapolacca Stepun-Grabowski, che ha così guadagnato l’argento. Al terzo posto, invece, la Lituania con Seja e Navakauskas. Diavevano vinto questa gara anchedel 2021 ospitati a Poznan, in Polonia. August 20, 2022 su Open Leggi anche:di nuoto, doppietta azzurra nei 5 km in acque libere: oro a Paltrinieri, argento ad ...