Candidature, rush finale per Forza Italia. Nel Pd scatta la resa dei conti (Di sabato 20 agosto 2022) Partiti al rush finale per completare le liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre che tra domani e lunedì dovranno essere depositate negli uffici elettorali delle Corti d'Appello della penisola. Ore decisive per Forza Italia. Nonostante il 'gabinetto di guerra' in corso a Villa Certosa, residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, l'intesa non è ancora stata chiusa ed è probabile che sarà necessaria ancora una notte per definire gli incastri. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, alla fine dovrebbe correre in Basilicata, mentre la capogruppo Fi a Montecitorio, Anna Maria Bernini, a Padova. Sempre per quanto riguarda il Senato, sarebbe in dirittura d'arrivo la candidatura in Molise del patron della Lazio, Claudio Lotito, che tuttavia - interpellato da LaPresse - ancora non ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) Partiti alper completare le liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre che tra domani e lunedì dovranno essere depositate negli uffici elettorali delle Corti d'Appello della penisola. Ore decisive per. Nonostante il 'gabinetto di guerra' in corso a Villa Certosa, residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, l'intesa non è ancora stata chiusa ed è probabile che sarà necessaria ancora una notte per definire gli incastri. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, alla fine dovrebbe correre in Basilicata, mentre la capogruppo Fi a Montecitorio, Anna Maria Bernini, a Padova. Sempre per quanto riguarda il Senato, sarebbe in dirittura d'arrivo la candidatura in Molise del patron della Lazio, Claudio Lotito, che tuttavia - interpellato da LaPresse - ancora non ...

