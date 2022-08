Calendario Europei tuffi Roma oggi: orari 20 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 20 agosto 2022) oggi, sabato 20 agosto, penultima giornata degli Europei riservati agli sport acquatici a Roma e il programma dei tuffi prevede la gara maschile dal trampolino tre metri e il syncro femminile dalla piattaforma. Il Bel Paese è attualmente secondo nel medagliere di specialità con 3 ori, 2 argenti e 4 bronzi. Nove medaglie totali, alle spalle della sola Gran Bretagna che vanta 4 ori, 1 argento e 2 bronzi. Un percorso assolutamente positivo che la selezione tricolore è intenzionata a migliorare. I primi salire sul trampolino saranno Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, impegnati dalle 10.00 dai tre metri. Nel pomeriggio, dalle 15.30, ci sarà l’atto conclusivo dei tuffi sincronizzati dalla piattaforma con Maia Biginelli ed Elettra Neroni, successivamente è ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022), sabato 20, penultima giornata degliriservati agli sport acquatici ae ildeiprevede lamaschile dal trampolino tre metri e il syncro femminile dalla piattaforma. Il Bel Paese è attualmente secondo nel medagliere di specialità con 3 ori, 2 argenti e 4 bronzi. Nove medaglie totali, alle spalle della sola Gran Bretagna che vanta 4 ori, 1 argento e 2 bronzi. Un percorso assolutamente positivo che la selezione tricolore è intenzionata a migliorare. I primi salire sul trampolino saranno Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, impegnati dalle 10.00 dai tre metri. Nel pomeriggio, dalle 15.30, ci sarà l’atto conclusivo deisincronizzati dalla piattaforma con Maia Biginelli ed Elettra Neroni, successivamente è ...

