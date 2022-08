Calendario Europei tuffi grandi altezze Roma oggi: orari 20 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo l’assegnazione del primo storico titolo al femminile, con la medaglia d’oro della tedesca Iris Schmidbauer ed anche il bronzo di Elisa Cosetti, oggi si assegnano le medaglie nella gara maschile agli Europei di tuffi dalle grandi altezze. grandissima sfida per la medaglia d’oro, visto che dopo due turni il rumeno Preda ed il britannico Heslop sono divisi solo da pochi punti, con il francese Gary Hunt pronto ad attaccare i primi due posti. Spera di rientra nella lotta per le medaglie anche Alessandro De Rose, sesto, mentre gli altri altri azzurri Andrea Barnaba e Davide Baraldi proveranno a risalire la classifica. Di seguito il programma dettagliato, tutti gli orari, il Calendario completo, il palinsesto ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo l’assegnazione del primo storico titolo al femminile, con la medaglia d’oro della tedesca Iris Schmidbauer ed anche il bronzo di Elisa Cosetti,si assegnano le medaglie nellamaschile aglididallessima sfida per la medaglia d’oro, visto che dopo due turni il rumeno Preda ed il britannico Heslop sono divisi solo da pochi punti, con il francese Gary Hunt pronto ad attaccare i primi due posti. Spera di rientra nella lotta per le medaglie anche Alessandro De Rose, sesto, mentre gli altri altri azzurri Andrea Barnaba e Davide Baraldi proveranno a risalire la classifica. Di seguito ildettagliato, tutti gli, ilcompleto, il palinsesto ...

