Calendario Europei nuoto di fondo Roma oggi: orari sabato 20 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo due giornata difficili, in cui il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare tutte le gare, inizieranno finalmente oggi gli Europei 2022 di nuoto di fondo. Nelle acque libere di Ostia si disputeranno nella giornata odierna quattro prove. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI nuoto DI fondo ALLE 10.00 E ALLE 13.00 Si comincerà alle ore 10:00 con la 5 km sia in campo maschile sia a livello femminile. Il programma proseguirà poi alle ore 13:00 con le ultime due gare di giornata, la 25 km degli uomini e quella delle donne. Le prove odierne si potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Rai Sport, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta di tutte le ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo due giornata difficili, in cui il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare tutte le gare, inizieranno finalmentegli2022 didi. Nelle acque libere di Ostia si disputeranno nella giornata odierna quattro prove. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDIALLE 10.00 E ALLE 13.00 Si comincerà alle ore 10:00 con la 5 km sia in campo maschile sia a livello femminile. Ilproseguirà poi alle ore 13:00 con le ultime due gare di giornata, la 25 km degli uomini e quella delle donne. Le prove odierne si potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in direttasu Rai Sport, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta di tutte le ...

