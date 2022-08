Calendario Europei mountain bike oggi: orari 20 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara (Di sabato 20 agosto 2022) Va in scena oggi la prova di Cross Country femminile ai Campionati Europei di mountain bike 2022. All’interno della splendide cornice dell’Olympiapark, in un percorso costruito appositamente per l’evento, verrà incoronata la nuova Campionessa continentale. Tanti i grandi nomi al via, a partire dall’oro di Tokyo Jolanda Neff che guiderà una formazione elvetica come sempre molto agguerrita che prevede anche le altre due medagliate degli ultimi Giochi Olimpici Sina Frei e Linda Indergand oltre ad Alessandra Keller, tra le grande protagoniste della stagione. Per la Francia ci saranno Loana Lecomte e la Campionessa in carica Pauline Ferrand Prevot. Grande attenzione anche sulla prova della neerlandese Anne Terpstra, leader della classifica di Coppa del Mondo, seppur ancora a secco di vittorie. Da tenere d’occhio anche ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Va in scenala prova di Cross Country femminile ai Campionatidi2022. All’interno della splendide cornice dell’Olympiapark, in un percorso costruito appositamente per l’evento, verrà incoronata la nuova Campionessa continentale. Tanti i grandi nomi al via, a partire dall’oro di Tokyo Jolanda Neff che guiderà una formazione elvetica come sempre molto agguerrita che prevede anche le altre due medagliate degli ultimi Giochi Olimpici Sina Frei e Linda Indergand oltre ad Alessandra Keller, tra le grande protagoniste della stagione. Per la Francia ci saranno Loana Lecomte e la Campionessa in carica Pauline Ferrand Prevot. Grande attenzione anche sulla prova della neerlandese Anne Terpstra, leader della classifica di Coppa del Mondo, seppur ancora a secco di vittorie. Da tenere d’occhio anche ...

infoitsport : Calendario Europei atletica oggi: orari venerdì 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - ChiccoParigi : ..uscito il calendario dei campionati europei master di #roma2022 NOI M45+ esordio il 30 vs VODNOPOLOVY KLUB VET… - infoitsport : Calendario Europei tuffi Roma oggi: orari 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Calendario Europei tuffi grandi altezze Roma oggi - infoitsport : Calendario Europei 2022 oggi: orari tutti gli sport venerdì 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara -