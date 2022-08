Calenda sbugiardato la rivelazione che cambia tutto | Cosa sta facendo il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) Ieri mattina Carlosi è svegliato come se fosse un gladiatore. Si è specchiato e ha giurato a se stesso di essere pronto a sconfiggere il mondo. Doveva affrontare i giornalisti per esporre il programma e per darsi coraggio si è circondato di ministre fuggite da Forza Italia e probabilmente già pentite (ma senza dirglielo). Poi se ne è andato in conferenza stampa e ha promesso che il 25 settembre batterà nell'ordine Putin, Medvedev, Berlusconi e Salvini. Il pianeta dovrà fare i conti con lui. Una frase infantile dell'ex presidente russo sul voto degli italiani è stata abbastanza usata da quei politici già assisi sul lato della sconfitta elettorale, maè stato quello più spregiudicato. Il suo poco per cento va moltiplicato peril globo terreste e quindi si sente di sfidare anche Mosca con frasi più adatte a un ...