Calenda accusa la Rai per il confronto in tv Letta-Meloni: «Violazione della parità di trattamento». Porta a Porta precisa: «Sono invitati anche gli altri» (Di sabato 20 agosto 2022) Carlo Calenda La notizia del confronto in tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni il 22 settembre a Porta a Porta, a tre giorni dalle Elezioni, ha mandato su tutte le furie Carlo Calenda, che guida la coalizione del Terzo Polo. Il leader di Azione non ci sta e accusa “una Violazione della parità di trattamento che i media offrono in ogni paese democratico”. “E al di là degli aspetti legali dovrebbero essere per primi giornali/televisioni a non chinare la testa davanti a queste pretese” continua Calenda su Twitter. Il suo è un attacco diretto a Letta e Meloni, ma anche alla Rai e al ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 20 agosto 2022) CarloLa notizia delin tv tra Enricoe Giorgiail 22 settembre a, a tre giorni dalle Elezioni, ha mandato su tutte le furie Carlo, che guida la coalizione del Terzo Polo. Il leader di Azione non ci sta e“unadiche i media offrono in ogni paese democratico”. “E al di là degli aspetti legali dovrebbero essere per primi giornali/televisioni a non chinare la testa davanti a queste pretese” continuasu Twitter. Il suo è un attacco diretto a, maalla Rai e al ...

