Caldo e temporali, in arrivo mini-ribaltone sull’Italia: previsioni meteo per i prossimi giorni (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – In arrivo in Italia un mini-ribaltone meteo. Secondo le ultime previsioni relative ai prossimi giorni, al Sud dove c’era sole e Caldo arriverà il maltempo con i temporali che porteranno momenti di instabilità e fresco, mentre al Centro-Nord potrebbe tornare l’estate con temperature gradevoli. Gli esperti del sito www.iLmeteo.it sottolineano il “periodo turbolento sul nostro Paese: negli ultimi giorni abbiamo dovuto fare i conti con il drammatico ingresso del Ciclone Atlantico nel Cuore dell’Estate, con conseguenti nubifragi estremi su buona parte del Centro-Nord, mentre un Caldo eccezionale, fino a 44°C, avvolgeva il Sud, in particolare la Sicilia. Ebbene questo ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Inin Italia un. Secondo le ultimerelative ai, al Sud dove c’era sole earriverà il maltempo con iche porteranno momenti di instabilità e fresco, mentre al Centro-Nord potrebbe tornare l’estate con temperature gradevoli. Gli esperti del sito www.iL.it sottolineano il “periodo turbolento sul nostro Paese: negli ultimiabbiamo dovuto fare i conti con il drammatico ingresso del Ciclone Atlantico nel Cuore dell’Estate, con conseguenti nubifragi estremi su buona parte del Centro-Nord, mentre uneccezionale, fino a 44°C, avvolgeva il Sud, in particolare la Sicilia. Ebbene questo ...

vivereitalia : Caldo e temporali, in arrivo mini-ribaltone sull'Italia: previsioni meteo per i prossimi giorni… - telodogratis : Caldo e temporali, in arrivo mini-ribaltone sull’Italia: previsioni meteo per i prossimi giorni - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Al Centro-Nord potrebbe tornare l’estate con temperature gradevoli. E al Sud cosa succede? #caldo #maltempo - Adnkronos : Al Centro-Nord potrebbe tornare l’estate con temperature gradevoli. E al Sud cosa succede? #caldo #maltempo - lifestyleblogit : Caldo e temporali, in arrivo mini-ribaltone sull'Italia: previsioni meteo per i prossimi giorni - -