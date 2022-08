Calciomercato Milan – Difesa, messi da parte N’Dicka e Diallo: i motivi (Di sabato 20 agosto 2022) Le ultime di mercato del Milan. Capitolo Difesa: Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Abdou Diallo del Psg non arriveranno: i motivi Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 agosto 2022) Le ultime di mercato del. Capitolo: Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Abdoudel Psg non arriveranno: i

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Rifiutata la nuova offerta del @PSG_inside per Milan #Skrinair. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, riavviati i contatti con il @SpursOfficial per #Tanganga - cmdotcom : #Milan, missione in Argentina per il gioiello #Alcaraz: la situazione - sportli26181512 : Milan, arriva dalla Germania l'alternativa se salta Onyedika: Onyedika è il piano A, ma se dovesse complicarsi l'op… - calsciomercato : ?? Contatto diretto Milan-Tottenham per Tanganga. Discussioni in corso sulla formula e sulle condizioni dell'operazi… -