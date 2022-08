Calciomercato Juventus, nome nuovo per il centrocampo? Le ultime (Di sabato 20 agosto 2022) La Juventus vuole completare il proprio mercato con un grande centrocampista e nelle ultime ore sembra uscito un nome nuovo. Il centrocampista e l’attaccante, il vice Vlahovic; la Juventus ha bisogno di questi due tasselli per chiudere al meglio il mercato e poter competere, definitivamente, per tutte e tre le competizioni. La società bianconera ha individuato in Paredes e Depay gli obiettivi da regalare ad Allegri; negli ultimi giorni la trattativa per il centrocampista sembra aver subito un brusco rallentamento. Ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni, la Juve sembra aver messo nel mirino un nuovo obiettivo; vediamo di chi stiamo parlando. AnsafotoUn mercato che rischia di subire un brusco stop; la Juventus, come la maggior parte delle società, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 agosto 2022) Lavuole completare il proprio mercato con un grande centrocampista e nelleore sembra uscito un. Il centrocampista e l’attaccante, il vice Vlahovic; laha bisogno di questi due tasselli per chiudere al meglio il mercato e poter competere, definitivamente, per tutte e tre le competizioni. La società bianconera ha individuato in Paredes e Depay gli obiettivi da regalare ad Allegri; negli ultimi giorni la trattativa per il centrocampista sembra aver subito un brusco rallentamento. Ecco perché, secondo leindiscrezioni, la Juve sembra aver messo nel mirino unobiettivo; vediamo di chi stiamo parlando. AnsafotoUn mercato che rischia di subire un brusco stop; la, come la maggior parte delle società, ...

