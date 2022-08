Calciomercato Juve | la cessione di lusso può sbloccare Paredes | la situazione

(Di sabato 20 agosto 2022) Il sogno delestivo dellantus ha un nome: Leandro; da settimane la dirigenza bianconera sta lavorando per cercare di portare il centrocampista argentino a Torino. Per veder arrivare il calciatore del Paris Saint-Germain nella nostra Serie A, però, la Vecchia Signora ha l’obbligo di sfoltire il reparto mediano, sia da un punto di vista numerico che di monte ingaggi. Sfumata ladi Adrien Rabiot al Manchester United e quella di Arthur al Valencia, il calciatore che potrebbe esser sacrificato per lasciar spazio aè lo svizzero Denis Zakaria.ntusZakaria, arrivato a Torino a gennaio per poco più di 8 milioni di euro, potrebbe già salutare lantus dopo ...

TORINO - Adesso come la mettiamo con Leandro Paredes La linea strategica della Juventus non è cambiata, nonostante gli imprevisti lungo la strada: l'argentino resta in cima alla lista dei desideri.Sono solamente sette gli olandesi che hanno giocato con la maglia della Juventus, tra questi De Ligt ha appena lasciato l'Italia e si è trasferito ...Nicolò Fagioli è uno dei giovani più promettenti di tutto il calcio italiano, per questo motivo ha lasciato di stucco la sua assenza.Dopo le due sconfitte all'esordio in campionato, sia la squadra di Dionisi che quella di Baroni sono alla ricerca del riscatto ...