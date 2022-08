Calciomercato – Ex Milan, Begovic verso il Manchester United (Di sabato 20 agosto 2022) Asmir Begovic potrebbe cambiare maglia: l'ex portiere del Milan, oggi all'Everton, viene seguito dal Manchester United come vice De Gea Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 agosto 2022) Asmirpotrebbe cambiare maglia: l'ex portiere del, oggi all'Everton, viene seguito dalcome vice De Gea

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Rifiutata la nuova offerta del @PSG_inside per Milan #Skrinair. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, riavviati i contatti con il @SpursOfficial per #Tanganga - cmdotcom : #Milan, missione in Argentina per il gioiello #Alcaraz: la situazione - FraLauricella : RT @FraLauricella: #zhang toglie #Skriniar dal mercato. Adesso il rinnovo fino al 2027. #juve: oggi potrebbe arrivare il sì per #depay. S… - sportli26181512 : Schedina CM: Inter e Milan non tradiscono, fiducia a Scamacca: Torna puntuale la Schedina CM, il consueto appuntame… -