Calcio: Chelsea. BBC, club vuole prolungare contratto Tuchel (Di sabato 20 agosto 2022) L'allenatore tedesco, arrivato nel 2021, è in scadenza nel 2024 LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea è in trattative per prolungare il contratto dell'allenatore Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, in ...

